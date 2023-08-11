БАДы стоимостью более 1 млн рублей изъяты из оборота калининградской таможней

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Фото: Калининградская областная таможня

Сотрудники отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Калининградской областной таможни провели проверку розничного магазина, расположенного на Ленинском проспекте. В нем было обнаружено и изъято 634 единицы товара, «предлагаемые к реализации с нарушением таможенных правил», сообщает пресс-служба таможни.

На этикетках пищевых добавок и БАДов марки «Life extension» отсутствовала информация на русском языке. «Документы, подтверждающие безопасность продукции, а также документы, подтверждающие таможенное оформление иностранных подконтрольных товаров и законность их нахождения в обороте, также предоставлены не были», — говорится в пресс-релизе.

Изъятые БАДы произведены в США. Их средняя стоимость составляет 1,3 млн рублей.


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