В новом школьном учебнике истории хотят показать отличия Российской империи от колониализма

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Автор нового учебника по истории для 5–9-х классов Александр Чубарьян намерен пересмотреть определение понятия «империя» и показать отличия Российской империи от «классического колониализма». Об этом пишет «Коммерсант».

"Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова "империя«",— отметил он, уточнив, что при подготовке нового пособия одной из важных задач было показать отличия Российской империи от «классического колониализма», например Британской империи.

При создании учебника учитывался тот факт, что страны СНГ оценивают нахождение в составе Российской империи как колониальный период. "Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому, когда они входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым",— пояснил Чубарьян.

Ожидается, что новые учебники по истории для 5–9-х классов подготовят к 1 сентября 2024 года.

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