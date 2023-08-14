В Калининградской области выявили опасные аттракционы в семейном парке

В посёлке Аистово Гурьевского округа региональная Служба гостехнадзора выявила небезопасное для посетителей развлекательное оборудование обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Эксплуатант оборудования — компания «Аистово» — нарушил правила установки аттракционов, фактически используя их не по назначению. На объекте отсутствует обязательная информация о техническом освидетельствовании батутов и работнике, который может оказать первую медицинскую помощь. Ни один из аттракционов в семейном парке «Аистово», по данным Службы, не прошёл государственную регистрацию.

«Самые опасные аттракционы, которые наша служба категорически не рекомендует посещать, были обнаружены в семейном парке „Аистово“. Здесь работают надувные, немеханизированные батуты, эксплуатация которых допускается только в домашних условиях или в спортзалах, под присмотром тренеров. На площадке в „Аистово“ нарушены требования по техническому содержанию аттракционов, требования безопасности и правила регистрации аттракционов», — рассказал заместитель руководителя Службы Владимир Войцехович.

При этом родителям предлагается подписать «заявление об отказе от претензий», возлагающее на подписавшего вину за возможный вред здоровью их детям.

«Будем разбираться с безответственным эксплуатантом, а пока обращаемся к посетителям с просьбой не отправлять своих детей на батуты в семейном центре «Аистово», — подчеркнул заместитель руководителя Службы.