В Калининградской области выявили опасные аттракционы в семейном парке

Все новости по теме: Безопасность

В посёлке Аистово Гурьевского округа региональная Служба гостехнадзора выявила небезопасное для посетителей развлекательное оборудование обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Эксплуатант оборудования — компания «Аистово» — нарушил правила установки аттракционов, фактически используя их не по назначению. На объекте отсутствует обязательная информация о техническом освидетельствовании батутов и работнике, который может оказать первую медицинскую помощь. Ни один из аттракционов в семейном парке «Аистово», по данным Службы, не прошёл государственную регистрацию.

«Самые опасные аттракционы, которые наша служба категорически не рекомендует посещать, были обнаружены в семейном парке „Аистово“. Здесь работают надувные, немеханизированные батуты, эксплуатация которых допускается только в домашних условиях или в спортзалах, под присмотром тренеров. На площадке в „Аистово“ нарушены требования по техническому содержанию аттракционов, требования безопасности и правила регистрации аттракционов», — рассказал заместитель руководителя Службы Владимир Войцехович.

При этом родителям предлагается подписать «заявление об отказе от претензий», возлагающее на подписавшего вину за возможный вред здоровью их детям.

«Будем разбираться с безответственным эксплуатантом, а пока обращаемся к посетителям с просьбой не отправлять своих детей на батуты в семейном центре «Аистово», — подчеркнул заместитель руководителя Службы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter