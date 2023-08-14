Путин распорядился наделить регионы правом устанавливать курортный сбор

Российские регионы наделят правом устанавливать курортный сбор. Соответствующее поручение по итогам совещания по развитию туризма в Дербенте 29 июня дал президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля, пишет «Интерфакс».

Внести такие изменения в законодательство нужно «с учетом опыта реализации» в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории «Сириус» «эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», уточняется в документе.

Как напоминает информагентство, в России действует закон об экспериментальном введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край).