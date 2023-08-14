В Сопоте улицу разрыли года на три: Ермак — о необходимости ремонта променада в Светлогорске

Калининградцам стоит «просто потерпеть» пару лет, пока ремонт променада в Светлогорске завершится, чтобы потом наслаждаться комфортным и современным объектом. Об этом в прямом эфире регионального ЦУР в понедельник, 14 августа, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.



По словам министра, когда в регионе начинают ремонтировать какой-то объект, то местные жители начинают возмущаться, почему нельзя это было сделать в холодное время года. Он подчеркнул, что во время типичных для зимы штормов на Балтике променад «сложно ремонтировать».

«Я всегда возвращаюсь к любимому такому случаю, когда в Сопоте, если я не ошибаюсь, улицу Монте Кассино ремонтировали и делали тоннель, то там они ее разрыли года на три. И никого собственно это не смущало — все понимали, что это нужное решение для города и что нужно просто потерпеть какое-то количество времени для того, чтобы потом было гораздо круче и гораздо комфортнее, удобнее и лучше, — пояснил Ермак. — Я понимаю, что через два года там будет настолько классно и настолько будет променад уже выглядеть современно, здорово, удобно, комфортно, что лично я, как житель Светлогорска, готов потерпеть эти два года, несмотря на то, что я не могу пойти на пляж непосредственно в своем городе и езжу на пляж в Янтарный или Зеленоградск».

Светлогорск этим летом выпал из списка мест для пляжного отдыха в регионе. В городе начали реконструировать старый променад. Контракт на 1,5 миллиарда рублей заключили с петербургской компанией «Геоизол». Этот же подрядчик занимается в Светлогорске строительством волноломов и намывом пляжа. К посещению в городе сейчас доступен только новый променад, но спуски к воде на нем закрыты. Береговая линия здесь превратилась в площадку для строительной техники, от моря ее «отгородили» булыжником.