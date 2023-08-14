По маршруту рельсобуса «Калининград — Железнодорожный» запущен аудиогид

По железнодорожному туристическому маршруту «Калининград — поселок Железнодорожный» запущен первый аудиогид, сообщает пресс-служба правительства региона. Новый ресурс подготовлен при поддержке Регионального туристического информационного центра.



Гости и жители региона, следующие по маршруту рельсобуса «Калининград — Железнодорожный», получили возможность бесплатно прослушать о тридцати достопримечательностях городов и посёлков области с богатым историческим наследием. За время поездки туристы могут увидеть средневековые готические храмы, замки и множество других интересных мест. О том, где расположен колодец Наполеона и для чего нужны железнодорожные водонапорные башни, слушателям рассказывает голос профессионального калининградского диктора Ильи Дементьева.

Аудио-экскурсию все желающие могут скачать (6+) на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно загрузить приложение, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Калининград-Железнодорожный» и следовать по маршруту. Для автономной работы без доступа к интернету аудиогид нужно предварительно скачать на смартфон.

Туристический рельсобус курсирует из Калининграда в поселок Железнодорожный в теплое время года по выходным и праздничным дням. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.