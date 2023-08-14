Генпрокуратура РФ предлагает ввести единые требования к фасовке продтоваров для контроля наценки

В России хотят ввести единые требования к фасовке продовольственных товаров с целью предотвратить манипуляции и ценовой обман с социально значимыми товарами. С таким предложением обратилась к Минпромторгу Генпрокуратура РФ, пишет «Коммерсант».

«Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность. В этой связи Министерству промышленности и торговли РФ предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товара», — поясняется в сообщении Генпрокуратуры.

Как напоминает информагентство, добровольное ограничение наценок на социально значимые товары уже ввели федеральные торговые сети. Максимальный размер наценки на такие товары может составлять 5%. Позднее о готовности ограничить наценки на основные социально значимые товары заявили и региональные торговые сети.

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