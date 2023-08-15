Обвиненным в дезертирстве из зоны СВО калининградцам не удалось обжаловать приговор

Восьмерым мобилизованным из Калининградской области, которые получили реальные сроки по делу о дезертирстве, не удалось обжаловать приговор. Об этом пишет «Коммерсант».



Апелляционную жалобу рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Адвокат Евгений Савескул просил переквалифицировать действия мужчин с «дезертирства» на «самовольное оставление воинской части» и назначить им условные сроки. Он утверждал, что его подзащитные оставили военную часть на время, а не скрылись от службы. По версии защитника, это доказывала добровольная сдача обвиняемых вместе с оружием полиции. Но суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Как отмечает издание, из восьми осужденных в заседании апелляционного суда в режиме видеоконференции участвовали двое: Денис Балахин и Александр Бабешко. Они утверждали, что сбежали, поскольку не были готовы к участию в боевых действиях. Бабешко также пояснил, что не мог участвовать в боевых действиях в силу своего вероисповедания и религиозных убеждений.

Одинцовский гарнизонный военный суд огласил приговор сержанту Евгению Кравченко, рядовым Дмитрию Мельникову, Александру Бабешко, Николаю Колмачеву, Александру Богаченко, Александру Елисееву и ефрейторам Игорю Медведеву и Денису Балахину 26 мая. Их признали виновными в дезертирстве, совершенном в период боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Мужчин приговорили к срокам от шести до семи лет. По данным «Коммерсанта», это было первое дело о массовом побеге из зоны проведения СВО.

Как было установлено в ходе процесса, калининградцы сбежали 26 декабря 2022 года из полевого лагеря воинской части, расположенной между селами Малая Александровка и Гладково Белокуракинского района ЛНР после того, как накануне им сообщили о скорой отправке на передовую.