Власти хотят ужесточить требования к кондиционерам в автобусах к концу года

К концу 2023-го года требования к кондиционерам в автобусах города могут стать жёстче. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в комментариях на своей официальной странице «ВКонтакте».

Сейчас с кондиционерами едет только половина автобусов. «Ежегодно парк перевозчики обязаны обновлять на 10 процентов, что они и делают. В конце года будут новые конкурсы по маршрутной сети, требования по кондиционерам будут ужесточены. При среднесуточной температуре воздуха +20 градусов, если есть в салоне кондиционер, он должен работать, и в салоне не должно быть жарче +25 градусов (согласно социальному стандарту обслуживания населения на транспорте)», — отвечает пресс-служба в комментариях.

Если кондиционера нет или он не работает, то это нарушение, за которое могут оштрафовать. Жалобу надо отправить по адресу: 338868.volna39.ru