Власти хотят ужесточить требования к кондиционерам в автобусах к концу года

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К концу 2023-го года требования к кондиционерам в автобусах города могут стать жёстче. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в комментариях на своей официальной странице «ВКонтакте».

Сейчас с кондиционерами едет только половина автобусов. «Ежегодно парк перевозчики обязаны обновлять на 10 процентов, что они и делают. В конце года будут новые конкурсы по маршрутной сети, требования по кондиционерам будут ужесточены. При среднесуточной температуре воздуха +20 градусов, если есть в салоне кондиционер, он должен работать, и в салоне не должно быть жарче +25 градусов (согласно социальному стандарту обслуживания населения на транспорте)», — отвечает пресс-служба в комментариях.

Если кондиционера нет или он не работает, то это нарушение, за которое могут оштрафовать. Жалобу надо отправить по адресу: 338868.volna39.ru

В апреле власти были намерены ужесточить штрафы для перевозчиков за отключенные в жаркую погоду кондиционеры в общественном транспорте. В марте сообщалось, что муниципальное предприятие «КалининградГорТранс» решило потратить 2,5 млн руб. на ремонт автобусных и троллейбусных кондиционеров. Ранее калининградские власти заявляли, что кондиционеры в городских автобусах не справляются с сильной жарой.

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