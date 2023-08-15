В Неманском районе найдена медаль «За отвагу». Ее владелец после войны жил в Краснодарском крае (фото)

У поселка Лунино Неманского района одним из местных жителей была найдена медаль «За отвагу». Награду передали в редакцию «Нового Калининграда» и вскоре по ее номеру с помощью создателя сайта Prussia39 Дмитрия Вострикова, сделавшего запрос в архив Минобороны, было установлено, что ее владелец — уроженец села Панарино Задонского района Воронежской губернии (сегодня Липецкой области) Алексей Степанович Бабкин.



На сегодняшний день известно, что Алексей Бабкин родился в 1926 году, в Красную армию был призван в 1943 году и за время войны отличился как минимум дважды, за что получил две медали «За отвагу». В первый раз его наградили в конце мая 1944 года — пулеметчик Бабкин во время штурма Севастополя подавил огнем пулеметную точку противника и лично уничтожил шесть гитлеровцев. Во второй раз — в сентябре того же года. На этот раз Бабкин в бою за латвийский город Митава (сегодня Елгава) истребил девять солдат противника.

Согласно документам, Алексей Бабкин после войны проживал в станице Выселки Краснодарского края. Редакция «Нового Калининграда» разыскивает родственников фронтовика, чтобы передать медаль.