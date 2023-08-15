В Неманском районе найдена медаль «За отвагу». Ее владелец после войны жил в Краснодарском крае (фото)

В Неманском районе найдена медаль «За отвагу». Ее владелец после войны жил в Краснодарском крае (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Память

У поселка Лунино Неманского района одним из местных жителей была найдена медаль «За отвагу». Награду передали в редакцию «Нового Калининграда» и вскоре по ее номеру с помощью создателя сайта Prussia39 Дмитрия Вострикова, сделавшего запрос в архив Минобороны, было установлено, что ее владелец — уроженец села Панарино Задонского района Воронежской губернии (сегодня Липецкой области) Алексей Степанович Бабкин.

На сегодняшний день известно, что Алексей Бабкин родился в 1926 году, в Красную армию был призван в 1943 году и за время войны отличился как минимум дважды, за что получил две медали «За отвагу». В первый раз его наградили в конце мая 1944 года — пулеметчик Бабкин во время штурма Севастополя подавил огнем пулеметную точку противника и лично уничтожил шесть гитлеровцев. Во второй раз — в сентябре того же года. На этот раз Бабкин в бою за латвийский город Митава (сегодня Елгава) истребил девять солдат противника.

Согласно документам, Алексей Бабкин после войны проживал в станице Выселки Краснодарского края. Редакция «Нового Калининграда» разыскивает родственников фронтовика, чтобы передать медаль.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter