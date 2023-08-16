Калининградской области обещают во второй половине дня «более прохладный воздух»

Все новости по теме: Стихия

Калининградскую область во второй половине дня ожидает долгожданное понижение температуры воздуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Второй день жары — к обеду в Калининграде воздух прогреется до +32...+34°, в центральной и восточной части области до +34...+35°! На побережье и западе региона за счет ветра с моря будет прохладнее — около +25...+29°С. После обеда более прохладный воздух доберётся и до Калининграда», — уточняется в сообщении экспертной группы.

Также отмечается, что накануне в регионе была зафиксирована самая высокая температура в Калининграде за последние 8 лет: «Ясный день и активный солнечный прогрев в тропической воздушной массе привели к повышению температуры воздуха в Калининграде выше отметки в +34°C, в области — выше +35°C, что является крайне редким для нашего региона. Последний раз в городе подобная температура фиксировалась в августе 2015, когда воздух прогрелся до +34,6°C».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter