Калининградской области обещают во второй половине дня «более прохладный воздух»

Калининградскую область во второй половине дня ожидает долгожданное понижение температуры воздуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Второй день жары — к обеду в Калининграде воздух прогреется до +32...+34°, в центральной и восточной части области до +34...+35°! На побережье и западе региона за счет ветра с моря будет прохладнее — около +25...+29°С. После обеда более прохладный воздух доберётся и до Калининграда», — уточняется в сообщении экспертной группы.

Также отмечается, что накануне в регионе была зафиксирована самая высокая температура в Калининграде за последние 8 лет: «Ясный день и активный солнечный прогрев в тропической воздушной массе привели к повышению температуры воздуха в Калининграде выше отметки в +34°C, в области — выше +35°C, что является крайне редким для нашего региона. Последний раз в городе подобная температура фиксировалась в августе 2015, когда воздух прогрелся до +34,6°C».