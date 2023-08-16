«Автотор» объявил о старте производства автомобилей марки JMC

Завод «Автотор» начал сотрудничать с китайской компанией JMC, занимающейся высокотехнологичным производством коммерческих автомобилей. 16 августа на производственной площадке калининградского автопроизводителя в поселке Переславское состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки JMC, сообщает пресс-служба «Автотора».

На конвейере завода стартовало производство одновременно 3-х моделей бренда: компактного городского автомобиля Carrying, универсала Conquer и пикапа Vigus.

Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и т.д.

Отмечается, что «Автотор» и JMC планируют поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу — сварка, окраска, сборка, а также наращивание добавленной стоимости, создаваемой на территории Российской Федерации.

В перспективе также разработка программы локализации. Стороны рассчитывают, что привлечение производителей локализованных автокомпонентов будет способствовать повышению конкурентоспособности автомобилей JMC на российском рынке.

На сегодняшний день в России действует широкая дилерская сеть JMC, в которую входит более 25 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

JMC — не первый китайский партнёр «Автотора». В январе завод начал сборку автомобилей марки Kaiyi.