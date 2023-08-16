В Совфеде подготовили законопроект о запрете публиковать фото и видео мест обстрелов

Группа сенаторов подготовила законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрелов, атак дронов и некоторых сведений, связанных с деятельностью вооруженных сил. Исключения — официальные данные Министерства обороны. Об этом сообщает «Коммерсант» с ссылкой на главу комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.



Предлагают запретить распространение следующих материалов:

о дислокации и передислокации вооруженных сил РФ;

о военной инфраструктуре;

о критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер их повреждений;

о месте обстрела или попадания снаряда на территории России;

об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета.

«Зачастую выкладываемые в интернете и публикуемые в СМИ фото- и видеоматериалы используются вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели»,— пояснил Клишас.

Такие опубликованные данные будут считать «противоправной, опасной для общества и государства информацией». Нарушителям будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Изменения планируют внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации.