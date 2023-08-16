Минтруд РФ обещает назначать ежемесячную выплату ветеранам СВО автоматически

Ветеранам боевых действий, участвовавшим в специальной военной операции, ежемесячная денежная выплата будет назначаться беззаявительно. Соответствующий проект постановления подготовил Минтруд РФ, документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, пишет «Интерфакс».

«Все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», — уточнили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что это позволит ветеранам боевых действий, принимающим участие в СВО и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за ЕДВ, получать выплату со дня признания их ветеранами.

«Сейчас для назначения выплаты ветеранам боевых действий нужно подать заявление онлайн через портал Госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ», — напомнили в министерстве.