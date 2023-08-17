Перемещены в лучшие условия: багратионовские приставы добились переноса приюта для собак

Перемещены в лучшие условия: багратионовские приставы добились переноса приюта для собак
Фото пресс-службы УФССП
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Судебные приставы из Багратионовска добились исполнения решения суда о перемещении более 90 собак с территории приюта, находившейся рядом с жилым домом, в более подходящее место. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Как уточнили в ведомстве, два жителя области организовали приют для собак на участке, вплотную прилегавшем к придомовой территории соседей. Животные круглосуточно лаяли, в результате хозяева соседнего дома обратились в суд, который обязал владельцев собак в течение месяца перевезти их в другое место с подходящими условиями.

Решение суда не было исполнено добровольно. Поэтому судебные приставы применили меры принудительного взыскания. В частности, должники были дважды привлечены к административной ответственности по с. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и оплатили исполнительский сбор 5 тысяч рублей.

После этого владельцы приюта купили другой участок, обустроили его и перевезли всех животных. Права взыскателей восстановлены. Собаки перемещены в лучшие условия.


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