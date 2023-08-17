В мэрии рассказали, где в Калининграде в скором времени появятся модульные туалеты (фото)

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В ближайшее время в Калининграде планируют установить два общественных модульных туалета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

«Аукцион на выполнение работ по подключению двух модульных туалетов уже на Госзакупках. Общественные уборные появятся на Краснооктябрьской (на месте снесённой недавно палатки с шаурмой) и в сквере 70-летия Калининградской области. Закупку непосредственно самих туалетов (это будут такие же утеплённые туалетСтоимость посещения уборной - 30 рублей (тариф рассчитан ООО «Независимый центр «Балтэкспертиза»). Модули подключены к инженерным коммуникациям, оборудованы обогревателями, сантехникой, в них созданы условия для маломобильных граждан.ы, как на Рокоссовского или Трибуца) объявим в течение недели, а пока от подрядчика требуется благоустроить под них площадки и обеспечить возможность быстрого подключения WC к инженерным коммуникациям», — уточняется в сообщении.

Напомним, в конце марта модульные туалеты туалеты были установлены на ул. Рокоссовского и набережной Трибуца. Стоимость посещения уборной 30 рублей. Модули подключены к инженерным коммуникациям, оборудованы обогревателями, сантехникой, в них созданы условия для маломобильных граждан. Ранее похожие конструкции появились около Летнего озера, на Верхнем озере (со стороны Пролетарской), на Нижнем озере (со стороны Сергеева и со стороны Зарайской), в парке Южном, парке им. Ю. Гагарина и парке им. Макса Ашманна.

Фото пресс-службы мэрии

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