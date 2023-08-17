Облвласти выдали разрешение на строительство школы на Благовещенской

Правительство региона выдало разрешение на строительство школы по ул. Благовещенской. Информация об этом размещена на сайте Министерства градостроительной политики области.

Работы будет выполнять муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства», выданное ему разрешение действует до апреля 2025 года.

Новую школу построят рядом с микрорайоном «Русская Европа» на территории площадью 2,9 гектара. На участке с кадастровым номером 39:15:132901:87 возведут три здания.

Школа будет рассчитана на 1150 учеников. В конце июля правительство региона оценило стоимость строительства в 1,26 млн рублей. При этом согласно постановлению городской администрации от 13 марта, в ожидаемых ценах 2024 года работы могут обойтись в 2,5 млрд рублей. Объем софинансирования из областного бюджета составит порядка 70%.

Помимо учебных классов в школе оборудуют большой и малый бассейны, актовый зал на 600 зрителей, спортивный блок с двумя залами. На территории учреждения разместят поля для мини-футбола, волейбола, бадминтона и баскетбола, прямую и круговую спортивные дорожки, трибуну на 240 мест.

В Восточном микрорайоне по-прежнему остро стоит проблема нехватки мест в образовательных учреждениях. Построенная в 2019 году 57 школа работает в 2 смены, но не может закрыть потребности быстрорастущего «Востока».

Всего в Калининградской области сейчас строят восемь школ на 7,5 тыс. мест. Пять из них планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, три — в 2024 году.