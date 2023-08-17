Власти ищут подрядчика для создания филиала областной стоматологии на Аллее Смелых

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Власти ищут подрядчика для создания филиала областной стоматологии на Аллее Смелых

Региональные власти ищут подрядчика, который отремонтирует помещения для нового филиала областной стоматологической поликлиники на Аллее Смелых, 109. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заявленная начальная (максимальная) стоимость работ составляет 16 млн рублей.

Информация о том, что власти решили создать филиал стоматологии в Московском районе, появилась в ноябре 2022 года. Тогда предполагалось, что работы по созданию филиала будут окончены в срок до 28 февраля 2023 года. Однако в указанные сроки новая стоматология на Аллее Смелых не появилась.

Сообщалось, что всего выделяется 30,2 млн рублей, из которых 16,5 млн должны пойти на ремонт помещений, 12,7 млн — на закупку оборудования, 1,3 млн — на организацию и монтаж слаботочных систем.

Ранее по Аллее Смелых, 109, находился один из корпусов областного Дома ребенка.

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