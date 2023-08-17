В ООН раскритиковали отказ от русского языка в школах Эстонии

В ООН признали нарушением международного права отказ властей Эстонии от преподавания в школах на русском языке, сообщает «Коммерсант». Ранее власти республики обозначили свое желание перевести всю систему обучения полностью на эстонский язык.



«Похоже, что недавние поправки к законодательству серьезно ограничивают обучение на языках меньшинств в Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, в том числе работающих на языке меньшинств или двуязычных учреждений», — отметили в ООН.

В организации подчеркнули, что политика эстонских властей фактически выводит языки национальных меньшинств из сферы коммуникации на государственном и региональном уровне. Эксперты ООН попросили правительство Эстонии объяснить причины настолько жестко выбранного курса в работе с языками национальных меньшинств. На настоящий момент ответ не поступил.

В декабре 2022 году парламент республики принял законопроект, предполагающий поэтапный переход всего образования в стране в эстонский язык. Процесс должен был официально завершен в 2031-32 году.

Вместе с тем в стране с 1 августа в 15 раз повышаются штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком преподаватели.