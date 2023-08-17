Облвласти грозят закрытием 2 компаниям из-за эконарушений. Там утверждают, что не получали претензий

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области в очередной раз выявило сброс неочищенных сточных вод в Гагаринский ручей. Об этом в четверг, 17 августа пишет Telegram-канал ведомства.

«Предприятия продолжают незаконное водопользование, — сообщает пресс-служба Минприроды, — Так, предположительно, компания „Гидрокомфорт“ осуществляет сброс путем откачки и устройства незаконного прокола под дорогой. Компания „Натурово“ организовала сброс в придорожную канаву неочищенных стоков».

Ведомство намерено провести административное расследование и в судебном порядке приостановить деятельность организаций, отмечает пресс-служба.

В «Гидрокомфорте», куда обратился за комментарием корреспондент «Нового Калининграда», утверждают, что никаких претензий со стороны надзорных органов не получали.

«На нашей территории отсутствуют производственные предприятия, а ливневые стоки ежедневно проходят очистку через очистные сооружения „Лотос“. Мы регулярно проводим обслуживание систем колодцев со специализированной организацией», — заявили представители «Гидрокомфорта».

«Новый Калининград» также обратился за комментарием в компанию «Натурово», но ответ пока не получен.

В начале июля сообщалось, что специалисты регионального Минприроды затампонировали 12 незаконных выпусков в Гагаринский ручей на промежутке от улицы Совхозной до улицы Куйбышева.