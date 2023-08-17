Региональные власти намерены выплатить по 100 тыс. руб. некоторым военным-контрактникам

Власти Калининградской области планируют разово выплатить по 100 тыс. рублей некоторых категориям военнослужащих, заключивших контракты в 2023 году. Проект постановления регионального правительства размещен на сайте ведомства.



В документе говорится, что на дополнительную разовую меру социальной поддержки в 2023 году в размере 100 тысяч рублей могут рассчитывать две категории военнослужащих, поступивших на службу по контракту:

Граждане РФ и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2023 года на воинскую должность

Граждане, проходившие военную службу по призыву и заключивших первый контракт о прохождении службы не ранее 1 июня 2023 года на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины.

Уточняется, что деньги должны быть перечислены на расчетный банковский счет контрактника в течение 10 рабочих дней с момента получения реестра военнослужащих региональным «Центром социальной поддержки населения».