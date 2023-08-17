ЦУР: в Калининградской области 100% госучреждений имеют свои паблики в соцсетях

В Калининградской области все государственные учреждения обзавелись публичными страницами в соцсетях. Об этом сообщает федеральный ЦУР в своем официальном телеграм-канале.



«Всего в регионе 986 госпабликов — это 100% всех госучреждений. Примечательно, что правительство начало их развивать до вступления соответствующего закона в силу — работа с соцсетями началась в 2017 году», — говорится в сообщении.

В ЦУР отмечают, что в качестве меры мотивации руководителям госучреждений рекомендовано премировать лучших администраторов своих пабликов. Программы премирования должны начать работать в 2023 году. реализовываться с этого года.

«ЦУР разработал методику рейтингования госпабликов. Их оценивают по нескольким критериям: периодичность публикаций, качество оформления, текста и диалога с подписчиками. Данные предоставляются руководству региона», — уточняют в ведомстве.