Социологи выяснили, в какой валюте сегодня предпочитают хранить свои сбережения россияне

61% россиян считают сейчас наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях. В основном такого мнения придерживаются сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (64%). Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет «Интерфакс».

Иностранной валюте отдают предпочтение лишь 15% респондентов. Чаще всех для хранения сбережений ее предпочитают сограждане в возрасте 18-30 лет (31%).

При этом почти каждый четвертый россиянин (24%) затрудняется определиться с тем, в какой валюте выгоднее хранить сбережения — в национальной или иностранной.

Опрос был проведен 21-23 июля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.