Чтобы не «стреляли сигареты по киоскам»: полицию хотят лишить права контролировать бизнес

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В России хотят лишить полицию права контролировать исполнение предпринимателями требований, входящих в сферу внимания контрольно-надзорных ведомств. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем телеграм-канале.

Как уточняет Титов, разработать соответствующие изменения в закон поручил кабмину, Генпрокуратуре и МВД президент Владимир Путин.

«Думаю, это одна из тех инициатив, которые способны оказать влияние на бизнес прямо здесь и сейчас, без отложенного эффекта. В последние годы, благодаря административной реформе, давление контрольно-надзорных органов на бизнес резко снизилось. Число проверок сократилось очень значительно. И никаких проблем с точки зрения ухудшения окружающей среды, рисков отравления людей или чего-то еще не возникло. Статистика показывает, что уменьшение административного регулирования не привело ухудшению ситуации. Но если контрольно-надзорные органы, благодаря новому закону о госконтроле, поставлены в жесткие рамки (все их мероприятия на виду, все посчитаны, большая часть должна согласовываться с прокуратурой заранее), то полиция до сих имеет гораздо большую свободу влияния на работу бизнеса. Именно в плане нарушений КоАП (действительных или мнимых). Но теперь полицейским уже не удастся ходить по киоскам, „стреляя сигареты“. Если нет признаков уголовного преступления, вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий им будет запрещено. И это правильно», — прокомментировал  Борис Титов.

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