Для «Шлосс-отеля» и кинотеатра начала XX века в Янтарном сформировали охранные зоны

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград, сайт ДК Янтарного

Областные власти сформировали охранные зоны для двух объектов культуры муниципального значения, сообщается на официальном портале правовой информации. Речь идет о зданиях « Шлосс-отеля » 1870-х годов постройки и кинотеатре начала XX века.

Создание охранных зон предполагает наложения ряда ограничений при эксплуатации зданий и прилегающих территорий. Так, например, рядом с этими памятниками нельзя будет возводить капитальные постройки, устанавливать рекламные баннеры или телевизионные вышки, размещать кондиционеры, совершать самовольную посадку и вырубку деревьев. Возможный ущерб, нанесенный от учреждения охранных зон, будет компенсирован государством.

Здание «Шлосс-отеля» (ул. Советская, д. 68) было возведено в 1870-х годах, в советский период истории региона использовалось как жилой дом, со временем оказалось брошено и превратилось в руины. Однако здание было восстановлено в начале 2010-х и ныне используется по назначению — там расположен пятизвездочный отель. В здании кинотеатра (ул. Советская, д. 70), построенном в начале XX века, располагается Дом культуры.