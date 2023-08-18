Минпросвещения поддержало инициативу показывать видеоролики о СВО в школах

Министерство просвещения РФ поддержало предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой показывать в школах «патриотические видеоролики о спецоперации». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо замминистра просвещения Татьяны Васильевой, составленное в ответ на инициативу.



«Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции. Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета „История“, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», — говорится в письме.

Формат видеоматериалов подразумевает интервью с участниками СВО.

Тему спецоперации педагоги обсуждали со школьниками по всей стране на уроках «Разговоры о важном» в течение прошедшего учебного года.