Минпросвещения поддержало инициативу показывать видеоролики о СВО в школах

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Министерство просвещения РФ поддержало предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой показывать в школах «патриотические видеоролики о спецоперации». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо замминистра просвещения Татьяны Васильевой, составленное в ответ на инициативу.

«Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции. Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета „История“, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», — говорится в письме.

Формат видеоматериалов подразумевает интервью с участниками СВО.

Тему спецоперации педагоги обсуждали со школьниками по всей стране на уроках «Разговоры о важном» в течение прошедшего учебного года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter