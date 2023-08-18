Горвласти выделили 3 млн рублей на очистку и покраску части пешеходных ограждений на 7 улицах

Власти Калининграда ищут подрядчика для очистки и покраски пешеходных ограждений. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Всего необходимо очистить от ржавчины и покрасить 1350 секций ограждения. Работы охватят полностью ул. 9 апреля и частично — еще 6 улиц: Фрунзе, Нерчинскую, Невского, Черняховского, Московский проспект, Литовский вал.

Исполнителя работ необходимо найти до 28 августа. Срок выполнения технического задания — 89 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Его стоимость — порядка 3 млн рублей.