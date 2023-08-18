В калининградской больнице освоили новый метод проведения эндоскопических операций

В калининградской ЦГКБ на Летней пациентке с камнями в желчевыводящих путях и сложной анатомией выполнено вмешательство с помощью комбинации двух техник — хирургической и эндоскопической. Это стало возможным благодаря совместным усилиям заместителя главного врача по хирургии лечебного учреждения Георгия Кузнецова и заведующего эндоскопическим отделением Павла Степанюка. В итоге была проведена так называемая манипуляция «рандеву». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам Георгия Кузнецова, такие вмешательства применяются при осложнении желчнокаменной болезни, когда извлечение камней представляет собой большую хирургическую проблему. Раньше манипуляции на желчевыводящих путях выполняли с помощью серьезных открытых операций, сегодня есть возможность удаления камней с помощью современных малоинвазивных эндоскопических методик.

«Но и они также не всегда применимы в силу анатомических особенностей или технических сложностей, — объяснил Георгий Кузнецов. — У данной пациентки также были свои анатомические особенности, поэтому мы и применили комбинированный метод, когда хирург пунктирует желчевыводящие протоки через кожу, передает проводник врач — эндоскописту с одной стороны, а он встречает проводник с другой. То есть таким образом и происходит встреча — „рандеву“. После этого врач-эндоскопист уже извлекает камни».