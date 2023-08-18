Перед завершением ремонта ул. Карташева власти вновь меняют схему движения транспорта

Реконструкция ул. Карташева подходит к концу. В связи с этим горвласти вновь меняют схему движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации.



С 1 по 10 сентября закрывается проезд по ул. Карташева от дома № 48 до ул. Челюскинской.

Одностороннее движение вводится по ул. Механической: от ул. Славянской до ул. Карташева, по ул. Макаренко: от ул. Карташева до ул. Славянской.

Автобусные маршруты № 5, 8, 32 (в сторону конечной остановки «Силикатный завод») пойдут в это время по ул. Карташева, ул. Макаренко, ул. Славянской, далее — по обычной схеме движения. В обратном направлении — по ул. Славянской, ул. Механической, ул. Карташева, далее — по обычной схеме движения.

Автобусный маршрут № 92 (в сторону ул. Сеченова) — по пр-кту Победы, ул. Новгородской, ул. Ижорской, ул. Урицкого, далее — по обычной схеме движения. В обратном направлении — по ул. Урицкого, ул. Ижорской, ул. Челюскинской, ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской, ул. Челюскинской, ул. Ижорской, ул. Новгородской, ш. Балтийскому, далее — по обычной схеме движения.

Контракт на реконструкцию ул. Карташева стоимостью более 362 млн руб. был заключен еще в середине 2021 года, но в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком пришлось искать нового исполнителя работ. Проектно-сметную документацию также не раз переделывали.