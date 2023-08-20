В Калининградской области зафиксирован новый температурный рекорд

В регионе накануне была зафиксирована рекордная суточная температура, сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«В центральной и восточной части региона воздух прогрелся до +30°C и немного „перешагнул“ эту отметку, на побережье было чуть прохладнее. В Советске был побит суточный температурный рекорд. Вместе с тем, редких для нашего региона отметок в +33...+34°C в отличие от предыдущих дней не наблюдалось», — отметили эксперты.

По их данным, в Советске столбик термометра поднялся до 30,4 градуса , в Железнодорожном — до 30,2 градуса, в Храброво — до 30. В Калининграде температура воздуха составила 29,7 градуса, в Пионерском — 28,2 градуса, в Балтийске — 27,6 градуса.

По данным на 11 утра в воскресенье в Храброво температура поднялась до 27 градусов. «Не исключено формирование локальных ливней и гроз во второй половине суток по аналогии со вчерашним днем», — отметили в паблике.