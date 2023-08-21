Калининград занял одну из нижних строчек в рейтинге регионов по уровню зарплат

Калининград занял 67 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Всего порядка 16% жителей Калининградской области получают зарплату выше средней по стране, выше двух средних — около 4%. Данные на основе официальной статистики за 2022-2023 годы опубликовали РИА Новости.

Были проанализированы данные 85 регионов. Средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась с учётом регионального уровня цен. Самая высокая доля работников с заработком выше среднего по стране — 75% — в Ямало-Ненецком автономном округе, самая низкая — в Ингушетии (8,8%). Средняя зарплата по стране, по данным Росстата, в мае составляла 72,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Калининградская область находится в хвосте рейтинга по благосостоянию семей, а также вошла в число 30 регионов с самым закредитованным населением. Средняя зарплата в Калининградской области в первом полугодии 2023 года, по данным Калининградстата, составила порядка 53,5 тыс. рублей.