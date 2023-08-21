В российские школы хотят внедрить программу «Семьеведение»

Введение предмета «Семьеведение» в школах обсудили во время круглого стола в Общественной палате РФ. Соответствующую программу разрабатывает Институт изучения детства, семьи и воспитания, пишут «Ведомости».



Над концепцией нового предмета работает комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы. Как рассказала его первый зампред Татьяна Буцкая, предстоит решить ещё много вопросов, начиная от современных пособий, заканчивая преподавателями.

«Кто будет учить детей правильно создавать семью? <...> Мария Ивановна? Которой 48 и которая ни разу замужем не была? Или Софья Петровна, у которой три ребенка от разных мужей?» — обратилась парламентарий к участникам круглого стола. Собеседники согласились, что педагогического образования здесь недостаточно. Это должен быть человек, имеющий многолетний положительный опыт семейной жизни, которым можно поделиться с учениками.

Не менее важна и методика преподавания, отметили на встрече. Научиться справляться с различными ситуациями в семейной жизни школьникам должны помочь сценки и игры.

Буцкая также отметила, что основы семьеведения можно включить в любую дисциплину, на математике, например, рассчитывать семейный бюджет.

В Минпросвещения отметили, что вся нормативная база для запуска проекта уже есть. Федеральные программы и стандарты утверждены приказом министерства ещё в мае.

Согласно результатам социсследования, приведённым во время круглого стола, в настоящее время «только 51% учащихся планируют вступить в брак и завести ребенка. При этом только 16% учащихся обозначили наличие детей как значимую семейную ценность». Новый предмет призван «внедрять традиционные ценности семьи, любви и нравственности в современную молодежь», а также «разобраться с политической проблемой демографии в стране».