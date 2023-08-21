В России хотят законодательно ввести вычет по НДФЛ за услуги ветеринара

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Россиянам хотят предоставить право на налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной за оказанные услуги по ветеринарному обслуживанию домашних животных. Соответствующий проект законодательной инициативы направило в Госдуму законодательное собрание Санкт-Петербурга, пишет «Интерфакс».

Поправки хотят внести в ст. 220 Налогового кодекса РФ. Сумму налогового вычета предлагают установить в размере не более 50 тыс. рублей на каждое животное и в отношении не более двух животных за один налоговый период. При этом вычет предоставляется только владельцу животного и при предоставлении документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

«Сегодня более 50% семей в России имеют домашних питомцев. В нашей стране насчитывается около 65 млн кошек и собак, которые находятся на содержании у граждан, и это число с каждым годом растет. При этом 83% владельцев считают домашнее животное членом семьи, другом, компаньоном. Безусловно, владельцы животных переживают за своих питомцев и стараются продлить им жизнь, — отмечают авторы инициативы. — Принятие и реализация проекта федерального закона будет способствовать сохранению и укреплению здоровья и снижению страданий домашних животных, предотвращению распространения заразных болезней».

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