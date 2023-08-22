Алиханов решил лично заняться наказанием водителей, выезжающих на пляж

Губернатор Антон Алиханов предложил калининградцам снимать на видео автомобили, выезжающие на пляж, и присылать записи ему. «Предлагаю объединить усилия и совместно ликвидировать недостаток воспитания у таких водителей, наказывая их рублём», — написал Алиханов в своем Telegram-канале.



Глава региона попросил присылать ему видео в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/aa_alikhanov) либо в Telegram (@aa_alikhanov_chat), пообещав «оперативно отрабатывать» такие обращения. При записи видео необходимо проговорить время, дату и место события, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона того, кто снимает.

«На видео должно быть видно госномер и видно, что недалеко вода. По возможности — видно лицо водителя», — отметил Алиханов.