Audi сообщила об отключении своих IT-систем у дилеров в России

Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, сообщила об отключении своих IT-систем у дилеров в России. Причиной стали санкции, введенные Евросоюзом в отношении РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Audi.

«В соответствии с санкциями, введенными ЕС, Volkswagen Group уже отключил большое количество IT-систем в России. После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем», — сказал представитель Audi. Подключенными остались только пять систем, которые будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года.