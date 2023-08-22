Не очень популярная квота: в калининградских вузах подвели итоги приема участников СВО и их детей

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46 абитуриентов воспользовались квотой для участников СВО и их детей при поступлении в БФУ им. Канта и КГТУ. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службах вузов.

Новшество появилось в этом году, для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены отдельная и особая квоты, которые составляют не менее 10% от общего объема бюджетных средств каждая.

«Данной категории абитуриентов университет уделял отдельное внимание, но нельзя сказать, что таких поступающих было много, — рассказали в пресс-службе БФУ им. Канта. — В целом в рамках отдельной квоты в наш университет подали заявления 88 человек, 29 из них выбрали наш университет и уже зачислены в рамках приоритетного этапа». 1 человек из этого списка принимал участие в спецоперации, 28 — дети участников СВО, пояснили в вузе.

17 человек поступили по новой квоте в КГТУ, сообщила пресс-служба университета, трое из них (это дети военнослужащих, получивших ранение или контузию) — без проведения вступительных испытаний.

Всего в стране квотой воспользовались около 7 тыс. абитуриентов, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

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