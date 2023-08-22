В Москве найдено 8 тел утонувших из-за ливня экскурсантов по коллекторам Неглинки

Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли во время незаконной экскурсии в коллекторе два дня назад. Тело восьмого участника экскурсии по подземной реке Неглинки нашли сегодня, 22 августа. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс».



Таким образом, обнаружены тела всех участников экскурсии, поисковая операция завершена. В числе них были мужчина с 15-летней дочерью и его 17-летний племянник. «Коммерсант» также сообщает о еще одной погибшей 15-летней девушке. Экскурсию проводил 31-летний гид Константин Филлипов — по данным полиции, он нелегально водил группы по коллекторам около трех лет.

Причиной гибели стал неожиданно начавшийся ливень. Незадолго до того, как связь с группой была потеряна, Филиппов пытался уточнить у коллег, оставшихся на поверхности, можно ли подняться в районе Трубной площади. По основной версии, люди погибли, утонув в коллекторе из-за резкого подъема уровня воды.

Следствие сейчас выясняет причастность к трагедии трех человек, в их числе — организатор нелегального спуска Никита Дубас. По факту гибели группы в подземном русле возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Согласно информации «Коммерсанта», «Мосводоканал» по требованию правоохранителей закрыл доступ в коллекторы.