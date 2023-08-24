ВЦИОМ: в России за год траты на сборы ребенка в школу выросли почти на 10 тысяч рублей

В 2023 году подготовка к школе затронет почти каждого второго россиянина — 49%. При этом сумма затрат на полную экипировку школьников на сегодня составляет 43 029 руб., что на 9804 руб. выше, чем годом ранее. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ.

Сильнее всего в этом году по-прежнему отражается на семейном бюджете покупка школьной одежды. В среднем она обходится в 20 414 руб. на одного школьника (рост на 3866 руб.), но сюда входят сразу несколько позиций — школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, другая одежда и обувь. Около 5 тыс. рублей стоит приобретение новой школьной сумки, рюкзака или ранца (4998 руб., рост на 883 руб.), а также учебно-методического материала (4688 руб., рост на 1342 руб.). Школьная канцелярия обойдется в среднем еще в 3581 руб. (рост на 641 руб.). На подарки учителям ко Дню знаний в среднем тратят 2113 руб. (рост на 564 руб.).

Размер взносов на школьные нужды в этом году тоже вырос: в среднем родители потратили или собираются потратить на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями 3 361 руб. (рост на 1304 руб.), а на добровольные взносы — 3 873 руб. (рост на 1207 руб.).

В то же время далеко не все закупаются «по полной», а около четверти и вовсе не тратят денег ни на что из перечисленного (23%). Каждый десятый покупает что-то одно (9%), две-четыре статьи расхода в общей сложности отмечают около трети тех, у кого в семье есть школьники (31%). Затраты по всем семи перечисленным пунктам отмечают 10%, то есть максимальную сумму на сборы одного школьника потратит каждый десятый россиянин, у кого в семье есть школьники. В большинстве семей эта сумма будет значительно ниже, например, школьная одежда и канцелярия, то, что чаще всего обновляют ежегодно, в среднем обходятся в 23 996 руб.