Найден подрядчик для строительства детсада в Донском

В поселке Донское Светлогорского района будет построен детский сад на 80 мест, информация об этом появилась на сайте госзакупок. К работам приступит калининградская фирма «Артстрой». Сумма контракта составляет 202 млн рублей. В аукционе принимало участие 2 подрядчика. Стартовая сумма торгов составляла 204 764 479 рублей. Срок выполнения работ — не позднее 30 сентября 2024 года.



Торги были анонсированы в июле 2023 года.