Россельхознадзор обнаружил «аномальное» расхождение при производстве калининградских консервов

Региональное управление Россельхознадзора выявило серьезное «нарушение прослеживаемости» при вывозе из Калининградской области 47,5 тонн консервов из индейки. Груз задержан до выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба ведомства.



Продукция направлялась в Московскую область. Во время «анализа прослеживаемости сырья» в государственной информационной системе «Меркурий» установлено «аномальное расхождение по количеству использованного сырья и выработанной продукции». По данным Россельхознадзора, по документам «количество выработанной продукции превышает количество использованного сырья в несколько раз, что является нарушением технологии производства». Специалисты отобрали пробы консервов и отправили в лабораторию для исследования мяса на «видовую принадлежность».

Выпуск груза приостановлен до получения результатов лабораторных исследований.