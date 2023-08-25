АТОР: минимальная стоимость десятидневного тура в Калининград в сентябре составит 146 тыс. руб.

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Минимальная стоимость десятидневного тура в Калининград в начале сентября составляет примерно 146 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте АТОР (Ассоциации туроператоров России) в анализе туров на начало сентября на 10 ночей с дорогой.

Для расчетов брали период с вылетом с 1 по 8 сентября, рассчитанный на двоих взрослых, на 10 ночей, включая перелет из Москвы. Туры без питания не рассматривались. Таким образом, отдых в Калининграде в отеле GreenDorf Hotel & SPA 4* (включен только завтрак) обойдется в 146,7 тыс. рублей. Для сравнения, отдых в Антальи в четырехзвездочном отеле (все включено) — 95,6 тыс. рублей. В Египте с такими же условиями — 117,6 тыс. рублей. Отдых в Сочи (отель 3 звезды с завтраком) — 85,2 тыс. рублей.

На 7 тыс. дороже Калининграда будет стоить Таиланд. Там отдых на 10 дней в четырехзвездочном отеле с завтраком обойдется в 153,6 тыс. рублей. Исследование основано на данных одной из сетей турагентств.

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