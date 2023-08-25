ФАС изучает жалобы абонентов из-за введения платы за раздачу интернета с телефонов

Федеральная антимонопольная служба РФ изучает жалобы абонентов из-за введения сотовыми операторами платы за раздачу интернета со смартфонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.



Сейчас оплата за услугу раздачи интернета на некоторых тарифах применяется у операторов «Билайн», МТС, Tele2 и «Мегафон». «Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали. В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования», — сказали в ведомстве.