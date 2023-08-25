40% россиян ощутили существенное повышение цен на ряд продуктов за месяц

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Существенное повышение цен на целый ряд продуктов за последний месяц ощутили 40% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, «на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли», по 27% респондентов назвали сахар и рыбу с морепродуктами, почти каждый четвертый (23%) — молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия — каждый пятый (20%).

О подорожании плодоовощной продукции заявил почти каждый шестой участник опроса (17%), яиц — 16%, крупы и макаронных изделий — 15%, алкогольных напитков — 9%.

При этом 34% респондентов заметили рост цен и на непродовольственные товары. В частности, подорожание бензина за последний месяц ощутил каждый третий (34%), на лекарства и медикаменты — около трети сограждан (31%), на строительные материалы — 22% респондентов, на одежду и обувь — каждый пятый (20%), на электронику и бытовую технику — почти каждый шестой (17%).

Подорожание услуг ЖКХ ощутили 24%, медицинских услуг — 16%, рост цен на бытовые услуги и услуги пассажирского транспорта −11% и 10% соответственно.

Опрос был проведен 18-20 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

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