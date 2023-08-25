Мэрия: с субботы меняется схема движения автобусов на чкаловском направлении

С 26 августа автобусы, следующие в Чкаловск, поедут по новым схемам движения. Изменения связаны с завершением плановых строительных работ по реконструкции второй очереди кольцевого маршрута, сообщает пресс-служба горадминистрации Калининграда.

Маршруты № 31 «ул. Б. Окружная 4-ая — мкр. Чкаловск», № 36 «ул. О. Кошевого — мкр. Чкаловск», № 72 «завод „Янтарь“ — мкр. Чкаловск» по направлению к конечному остановочному пункту «мкр. Чкаловск» поедут: по Советскому проспекту, ул. Габайдулина (через перекрёсток с круговым движением) и далее по существующим схемам движения. В обратном направлении: по ул. Габайдулина (через перекрёсток с круговым движением, тоннель), Люблинскому шоссе, Советскому проспекту и далее по существующим схемам движения.

Маршрут № 88 «ул. Суздальская — СНТ «40 лет Победы» по направлению к конечному остановочному пункту «СНТ «40 лет Победы»: по Советскому проспекту, ул. Габайдулина (через перекрёсток с круговым движением, тоннель), Люблинскому шоссе, ул. Габайдулина и далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении — по ул. Габайдулина, Люблинскому шоссе, Советскому проспекту и далее по существующей схеме движения.