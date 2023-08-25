Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев и бойцов теробороны

Президент Владимир Путин в пятницу, 25 августа, подписал указ о приведении к присяге добровольцев, работников государственных охранных предприятий в присоединенных регионах и бойцов территориальной обороны. Также Владимир Путин утвердил текст присяги. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.



К присяге не будут приводиться лица, приведенные к Военной присяге в Российской Федерации или СССР. В утвержденном тексте говорится: «Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным Российской Федерации, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй».