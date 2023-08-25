Горвласти сообщили о планах сдавать причалы Преголи в аренду

Городские власти сообщили о планах сдавать в аренду причалы Преголи. Информацию об этом глава администрации города Калининграда Елена Дятлова опубликовала в своем телеграм-канале.



По ее словам, на балансе города сейчас числятся 15 причалов, часть из них находится в аренде и используется для швартовки экскурсионных и прогулочных судов. «Востребованность ряда сооружений, например, на набережной Ветеранов пока не столь очевидна, но развитие прибрежных территорий, завершение музейного и театрально-образовательного комплекс изменит эту ситуацию», — заявила градоначальница. На конкурс горвласти намерены выставить «несколько» причалов, добавила она.