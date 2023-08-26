Дождливо, но тепло: прогноз на выходные в Калининградской области

В выходные в Калининградской области ожидается дождливая, но теплая погода. По сведениям Гидрометцентра России, днем в субботу, 26 августа, воздух прогреется до +27°C, в воскресенье — до +24°C. В оба дня при этом будет облачно, возможен кратковременный дождь.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», температура воздуха в субботу не превысит 24,8 градуса, к вечеру понизившись до 21. В воскресенье будет 20.3. Данный прогноз также обещает дождь все два дня.

Калининградский ЦГМС прогнозирует в субботу до +24°C, в воскресенье — до +22°C. Оба выходных будут дождливыми.