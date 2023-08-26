В Италии арестован россиянин, числившийся в международном розыске

В аэропорту Палермо на Сицилии задержали 50-летнего россиянина, числившегося в международном розыске за терроризм. Его арест утвердил местный суд. В скором времени мужчину допросят, также будет запущена процедура экстрадиции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на газету Palermo Today.

Как уточняет информагентство, мужчину задержали 23 августа. Полиция пока не уточнила, путешествовал ли он по фальшивым документам. Раньше россиянин жил в Сирии. Его имя не уточняется.

В 2017 году мужчину осудили в России за причастность к международному терроризму. После суда он сбежал за границу, его объявили в международный розыск.