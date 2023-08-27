Железнодорожный побил температурный рекорд 1997 года

В субботу, 26 августа, в Железнодорожном зафиксировали суточный температурный рекорд, сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления области» «ВКонтакте».

Воздух в посёлке прогрелся до +29,7°С. Предыдущий рекорд в 1997 году составлял +29,1°С.

Синоптики отмечают, что днём 26 августа воздух в центральной и восточной части Калининградской области прогрелся до +30°C, что оказалось даже чуть выше прогноза. «В то же время в западной части области (Балтийск) за счет смещения более прохладных воздушных масс с акватории моря столбики термометров не поднялись выше отметки в +23...+25°C, таким образом разница в температуре по области достигла около 5-7 градусов!» — пояснили эксперты.


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