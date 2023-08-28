Аналитики выяснили среднюю стоимость букета цветов накануне 1 сентября в России

Перед началом учебного года в России букет цветов в среднем стоит порядка 2,1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек индекс», пишет ТАСС.

Аналитический ресурс компании «Платформа ОФД» сравнил цены на цветы с 1 по 24 августа 2023-го с показателями прошлого года, используя агрегированную обезличенную информацию о продажах в сетевой и несетевой торговле, онлайн- и офлайн-каналах.

Выяснилось, что средний чек на букет цветов за этот период составил 2 089 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года. При этом покупка онлайн обходится дороже — 2 645 рублей (на 18% больше). Чаще всего россияне в августе выбирали розы, хризантемы, эустомы, герберы, пионы.

При этом в торговых сетях к 1 сентября готовят более доступные варианты букетов, средняя стоимость которых составляет порядка 500 рублей. Самыми популярными цветами к 1 сентября, по данным ритейлеров, остаются хризантемы и розы. Кроме того, аналитики отмечают значительный спрос на гортензии.